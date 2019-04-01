Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-01T13:10:43+03:00

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО Фото: REUTERS

Речь идет о фрегатах военно-морских сил Канады и Испании

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Утром в понедельник, 1 апреля, в порт Одессы вошли два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО - фрегаты королевских военно-морских сил Канады и Испании. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью морской гавани Евгений Прокопец.

"Канадский корабль встал (на якорь - прим. ред.) в 8.00, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", - сказал представитель порта.

При этом на вопрос агентства УНН о том, идет ли речь о королевских Toronto и Santa Maria, Прокопец ответил утвердительно.

Напомним, 29 марта в акваторию Черного моря вошли фрегаты сразу трех стран НАТО - Испании, Великобритании и Нидерландов. Корабли проследовали в Одессу для принятия участия в учениях Sea Shield - 2019.

Сайт kp.ru писал о том, что Черноморский флот сопровождал иностранные фрегаты на пути их следования.

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море.

ИСТОЧНИК KP.RU