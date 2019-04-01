2019-04-01T14:13:38+03:00
Общество

Путин подписал закон о доиндексации пенсий

Теперь российские пенсионеры смогут получать выплаты сверх прожиточного минимума
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон «О доиндексации пенсии выше прожиточного минимума». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, 27 марта, Совет Федерации РФ одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума, который закреплен в регионах по единой методике. Ранее, российский президент указал на необходимость соответствующего законопроекта во время оглашения послания Федеральному собранию. Путин призвал правительство вернуть людям все деньги, недополученные ими из-за индексации.

До вступления в действие новых правил, пенсия не могла быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому многим была положена доплата из местного или федерального бюджета. Однако после проведения очередной индексации в январе 2019 года увеличение выплат и сокращения доплат привели к тому, что реальный размер пенсий малообеспеченных россиян не изменился, более того это привело к сокращению доплат.

По данным Пенсионного фонда России, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума затронет 12% неработающих пенсионеров. Всего за пять лет на эти цели будет потрачено примерно 120 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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