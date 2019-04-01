Путин подписал закон о доиндексации пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон «О доиндексации пенсии выше прожиточного минимума». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, 27 марта, Совет Федерации РФ одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума, который закреплен в регионах по единой методике. Ранее, российский президент указал на необходимость соответствующего законопроекта во время оглашения послания Федеральному собранию. Путин призвал правительство вернуть людям все деньги, недополученные ими из-за индексации.
До вступления в действие новых правил, пенсия не могла быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому многим была положена доплата из местного или федерального бюджета. Однако после проведения очередной индексации в январе 2019 года увеличение выплат и сокращения доплат привели к тому, что реальный размер пенсий малообеспеченных россиян не изменился, более того это привело к сокращению доплат.
По данным Пенсионного фонда России, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума затронет 12% неработающих пенсионеров. Всего за пять лет на эти цели будет потрачено примерно 120 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU