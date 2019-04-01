2019-04-01T14:25:28+03:00
Москва

В Москве синюю ветку метро продлят до района Гальяново

Новый участок построят к 2023 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве синюю ветку метро продлят до ГальяновоВ Москве синюю ветку метро продлят до ГальяновоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве к 2023 году запланировано продление Арбатско-Покровской линии метро до столичного района Гольяново. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что проектные решения уже переданы мэру Москвы.

«Мэром было принято решение о разработке градостроительной документации, подготовки проекта планировки, о выделении средств на проработки трассировок этой линии, то есть где, в каком месте она пройдет, сколько времени займет», - цитирует Хуснуллина РИАМО.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день строительство нового участка Арбатско-Покровской линии не является приоритетным. Основной проект столичного метро сейчас - это Большая кольцевая линия.

В настоящее время маршрут продолжения синей ветки еще не известен. Его предстоит спланировать и согласовать в в ближайшие полгода. К этому же времени будет определено положение и конечной станции в Гальяново, пишет «Москва 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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