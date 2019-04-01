2019-04-01T15:03:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Кто из кандидатов в президенты Украины 2019 прошел во второй тур: Зеленский против Порошенко

Во второй тур выборов 2019 года вышли два кандидата в президенты Украины - действующий глава государства и представитель партии "Слуга народа"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во второй тур выборов президента Украины вышли Зеленский и ПорошенкоВо второй тур выборов президента Украины вышли Зеленский и ПорошенкоФото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия Украины официально подтвердила необходимость проведения второго тура выборов главы государства в 2019 году. К настоящему моменту подсчет избирательских голосов еще не закончен, однако уже и так понятно, кто продолжит борьбу за руководящий пост.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 80.33% всех бюллетеней, среди всех кандидатов в президенты Украины больше всего поддержки получил представитель партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский - 30.41% или 4,53 млн человек. На втором месте с большим отрывом идет действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 2,4 млн человек (16.03%). Дальше идут лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,24%; 1,9 млн) и кандидат от партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Юрий Бойко (11.55%; 1,7 млн).

Тимошенко и Бойко не хватило избирательской поддержки

Тимошенко и Бойко не хватило избирательской поддержки

Напомним, что первый тур выборов состоялся на Украине в воскресенье, 31 марта. Не обошлось без многочисленных нарушений и обвинений в фальсификациях, однако в целом все прошло спокойно.

Правда в России подумывают о том, чтобы не признавать итоги данной избирательной кампании. Сайт kp.ru писал о том, что многие жители Донбасса, а также все проживающие на территории нашей страны украинцы, были лишена права на волеизъявление.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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