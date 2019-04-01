2019-04-01T15:11:49+03:00
Общество

Роскосмос откажется от ракеты «Ангара-А3» в пользу аналогичной «Союз-5»

По словам Дмитрия Рогозина, предприятиям не нужно дублировать работу друг друга
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Космический ракетный комплекс «Ангара»Космический ракетный комплекс «Ангара»Фото: Александр БОЙКО
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Роскосмос принял решение отказаться от разработки ракеты среднего класса «Ангара-А3», поскольку те же самые характеристики грузоподъемности заложены в носители «Союз-5». Соответствующие заявление сделал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 1 апреля.

«"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре"», - сообщил Рогозин. По словам главы Роскосмоса, предприятиям не стоит дублировать работу друг друга.

Ранее эскизный проект «Союза-5» был принят научно-техническим советом Роскосмоса как возможность производства современной, недорогой и эффективной ракету. Носителю должно хватать грузоподъемности для доставки и спутников на орбиту, и космонавтов. Также она должна летать с разных космодромов и не должна быть дорогой.

Сайт kp.ru писал о том, что комплекс КРК «Ангара» был создан на основе унифицированного ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классов. Комплекс ракет состоит из легких носителей «Ангара-1.2», средних «Ангара-А3», тяжелых «Ангара-А5» и ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

ИСТОЧНИК KP.RU

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