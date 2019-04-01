2019-04-01T16:03:25+03:00
Общество

Россияне назвали любимых юмористов

Ими снова оказались Михаил Задорнов и Евгений Петросян
Дарья ИВАШКИНА
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Михаил ЗадорновМихаил ЗадорновФото: Евгения ГУСЕВА
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил 1,6 тысячи человек и выяснил, что большинство россиян (59%) смотрят юмористические передачи. Причем чаще остальных это делают люди старшего поколения.

Кроме того, исследователи узнали, кого из юмористов наши соотечественники любят больше всего. Так, самым любимым комиком оказался Михаил Задорнов: слушать его монологи предпочитает 21% респондентов. На втором месте по популярности идет Евгений Петросян (20%). А замыкает тройку лидеров Михаил Жванецкий (9%), сообщается на сайте ВЦИОМ.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее социологи уже выяснили, над шутками каких комиков граждане нашей страны смеются чаще всего. Так, в апреле прошлого года россияне считали самыми смешными шутки таких юмористов, как Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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