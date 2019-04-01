«Союз автошкол Москвы» согласен на усиление контроля со стороны ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-01T16:11:05+03:00

Если предложение будет поддержано во всех инстанциях, то Госавтоинспекция получит право следить за работой образовательных учреждений

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В автошколах столицы в целом не против, чтобы ГИБДД усилила контроль за их деятельностью. Данная необходимость возникла давно, отмечают в «Союзе автошкол Москвы». Если инициатива будет поддержана на всех уровнях, то Госавтоинспекция получит право приостанавливать, прекращать и возобновлять действие заключений, которые ранее были ею выданы.

- Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг, сделав условия справедливыми для всех участников рынка, - комментирует газете «Известия» председатель правления «Союза автошкол Москвы» Александр Ачкасов.

В ГИБДД смогут согласовывать программы обучения водителей и выдавать заключения о соответствии учебно-материальной базы (УМБ) автошкол действующим требованиям. Ранее ведомство не имело право проверять состояние УТБ в течении всего срока, что действовала выданная лицензия.

- Такие редкие проверки приводили к тому, что недобросовестные автошколы не имели никакого оснащения, а на момент инспекции арендовали закрытые автодромы, учебные классы и транспорт. Лицензия получена, договор на аренду расторгнут и получается, что по документам автошкола соответствует всем требованиям, а на деле нет. Вместо просторных классов полуподвальные помещения и так далее. Это в первую очередь сказывается на качестве образовательного процесса, - приводит пример Ачкасов.

Сайт kp.ru писал, что в случае принятия нового порядка обучения, прохождение курсов онлайн или на необорудованных площадках будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU