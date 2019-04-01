МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-01T17:11:53+03:00

При этом Карасин не исключил попыток Киева устроить очередные вооруженные провокации в Донбассе [видео]

Изменить размер текста: A A

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин прокомментировал президентские выборы, которые прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. В частности, он заметил, что нынешняя избирательная кампания на Украине имеет все шансы войти в историю как «самая грязная и ожесточенная».

Как подчеркнул дипломат, легитимность выборов зависит от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии. «Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная», - сказал замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

Также Карасин не исключил, что Киев в предвыборных целях может попытаться устроить очередные вооруженные провокации в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Однако граждане незалежной не смогли выбрать главу государства с первого раза: 21 апреля будет второй раунд, в котором сойдутся комик Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко.

Стоит отметить, что по итогам первого тура выборов на Украине завели десятки уголовных дел, приняли сотни жалоб о нарушениях и вбросах голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU