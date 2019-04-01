2019-04-01T17:11:53+03:00
Политика

МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»

При этом Карасин не исключил попыток Киева устроить очередные вооруженные провокации в Донбассе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Замглавы МИД РФ Григорий Карасин прокомментировал президентские выборы, которые прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. В частности, он заметил, что нынешняя избирательная кампания на Украине имеет все шансы войти в историю как «самая грязная и ожесточенная».

Как подчеркнул дипломат, легитимность выборов зависит от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии. «Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная», - сказал замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

Также Карасин не исключил, что Киев в предвыборных целях может попытаться устроить очередные вооруженные провокации в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Однако граждане незалежной не смогли выбрать главу государства с первого раза: 21 апреля будет второй раунд, в котором сойдутся комик Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко.

Стоит отметить, что по итогам первого тура выборов на Украине завели десятки уголовных дел, приняли сотни жалоб о нарушениях и вбросах голосов.

Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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