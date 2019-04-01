Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-01T17:32:19+03:00

В Мещанском суде Москвы продолжаются слушания по делу «Седьмой студии» [видео]

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 апреля, в Мещанском суде Москвы продолжаются слушания по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». В частности, в ходе заседания гособвинение попросило продлить срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, который истекает через два дня.

«Прошу продлить меру пресечения до 3 июля», - приводит слова прокурора РИА Новости. Также обвинитель потребовал продлить меру пресечения другим фигурантам дела - Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным следствия, Серебренников вместе с другими фигурантами дела организовал хищение 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры России на проект по популяризации современного искусства «Платформа».

При этом под домашним арестом режиссер находится с августа 2017 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/618191" frameborder="0"></iframe> Режиссер Кирилл Серебренников помещен под домашний арест.В среду, 23 августа, в Басманном суде Москвы прошло первое заседание по делу о хищении 68 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU