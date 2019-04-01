Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
В понедельник, 1 апреля, в Мещанском суде Москвы продолжаются слушания по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». В частности, в ходе заседания гособвинение попросило продлить срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, который истекает через два дня.
«Прошу продлить меру пресечения до 3 июля», - приводит слова прокурора РИА Новости. Также обвинитель потребовал продлить меру пресечения другим фигурантам дела - Софье Апфельбаум и Юрию Итину.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным следствия, Серебренников вместе с другими фигурантами дела организовал хищение 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры России на проект по популяризации современного искусства «Платформа».
При этом под домашним арестом режиссер находится с августа 2017 года.
Режиссер Кирилл Серебренников помещен под домашний арест.В среду, 23 августа, в Басманном суде Москвы прошло первое заседание по делу о хищении 68 миллионов рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
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