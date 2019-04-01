СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-01T18:24:23+03:00

В дипведомстве рассказали о погоде в Киеве, Харькове и Одессе [видео]

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В понедельник, 1 апреля, МИД РФ опубликовал шуточное «экстренное заявление о ситуации на Украине».

В ролике отмечается, что из-за недопуска наших наблюдателей на президентские выборы, которые состоялись в незалежной 31 марта, российское дипведомство подготовило «материалы по данным средств объективного контроля». После этого на записи рассказывается о погоде в крупных городах Украины. При этом, судя по данным синоптиков, в Киеве, Харькове и Одессе 1 апреля наблюдается ясная погода.

«В целом, все ясно», - подытожили российские дипломаты в конце видео, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700628" frameborder="0"></iframe> МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ЦИК Украины заявили, что за очередными выборами главы незалежной должны были наблюдать порядка 2,4 тысячи международных наблюдателей. При этом Киев отказал в регистрации 24 гражданам России в качестве краткосрочных наблюдателей, несмотря на одобрение их ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU