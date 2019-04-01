Lamborghini отозвала протест по поводу регистрации российского Aurus в ЕC

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-01T19:03:04+03:00

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Компания Lamborghini официально отозвала свой протест, направленный в европейское Бюро по интеллектуальной собственности, по поводу использования бренда Aurus российским производителем люксовых автомобилей.

«Первоначально возражение было подано в отношении немецкой компании Klassen Automobile GMBH, первого владельца имени. В феврале текущего года после передачи прав на торговое название Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту "НАМИ" компания Automobili Lamborghini S.p.A аннулировала претензию», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили в итальянской компании, российский Aurus – автомобиль представительского класса, в то время как Urus Lamborghini относится к спортивным, соответственно прямой конкуренции между компаниями не будет.

Ранее, 26 марта, патентная заявка российского лимузина Aurus была опротестована в европейском Бюро по интеллектуальной собственности сразу тремя компаниями: Toyota, Lamborghini и Michelin. Гиганты автомобильной отрасли утверждали, что потребитель может запутаться в представленных автомобилях, так как помимо российской модели, существует компактный хетчбэк Auris от Toyota, кроссовер Urus Lamborghini и Taurus от Michelin.

Напомним, что автомобили Aurus начали разрабатывать в 2013 году в рамах проекта «Кортеж» для первых лиц страны. Впервые общественности машина была представлена 7 мая прошлого года на инаугурации Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU