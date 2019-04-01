2019-04-01T19:03:04+03:00
Авто

Lamborghini отозвала протест по поводу регистрации российского Aurus в ЕC

Ранее итальянская компания опротестовала патентную заявку лимузина в европейском Бюро по интеллектуальной собственности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Аурус Сенат»«Аурус Сенат»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Компания Lamborghini официально отозвала свой протест, направленный в европейское Бюро по интеллектуальной собственности, по поводу использования бренда Aurus российским производителем люксовых автомобилей.

«Первоначально возражение было подано в отношении немецкой компании Klassen Automobile GMBH, первого владельца имени. В феврале текущего года после передачи прав на торговое название Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту "НАМИ" компания Automobili Lamborghini S.p.A аннулировала претензию», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили в итальянской компании, российский Aurus – автомобиль представительского класса, в то время как Urus Lamborghini относится к спортивным, соответственно прямой конкуренции между компаниями не будет.

Ранее, 26 марта, патентная заявка российского лимузина Aurus была опротестована в европейском Бюро по интеллектуальной собственности сразу тремя компаниями: Toyota, Lamborghini и Michelin. Гиганты автомобильной отрасли утверждали, что потребитель может запутаться в представленных автомобилях, так как помимо российской модели, существует компактный хетчбэк Auris от Toyota, кроссовер Urus Lamborghini и Taurus от Michelin.

Напомним, что автомобили Aurus начали разрабатывать в 2013 году в рамах проекта «Кортеж» для первых лиц страны. Впервые общественности машина была представлена 7 мая прошлого года на инаугурации Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СКР возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии
Минтруд рекомендовал руководителям предприятий чаще хвалить подчиненных
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества
Результаты голосования на выборах президента Украины 2019: Зеленский сохраняет лидерство с 30,26%
Американец удивился любви россиян к «сладким батончикам из крови»
У разбившегося в Германии частного самолета ранее были проблемы с шасси
МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине
Во Флориде местные жители увидели метеорит
Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками
Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018
В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней
МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»
В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей
В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета