2019-04-01T19:19:48+03:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества

Президенты РФ и Турции 1 апреля провели телефонные переговоры
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, в ходе состоявшейся беседы политики обсудили вопросы подготовки к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, которое должно пройти в Москве 8 апреля.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего собеседника с успехом на прошедших в его стране 31 марта муниципальных выборах. «Владимир Путин поздравил турецкого лидера с успехом возглавляемой им Партии справедливости и развития на прошедших в Турции 31 марта выборах в местные органы власти», - говорится на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на понедельник, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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