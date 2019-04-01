2019-04-01T19:32:36+03:00
Общество

Минтруд рекомендовал руководителям предприятий чаще хвалить подчиненных

В ведомстве считают, что сотрудников можно мотивировать и нематериально
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минтруда советует руководителям всячески поощрять своих подчиненных.Минтруда советует руководителям всячески поощрять своих подчиненных.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации гос. служащих и опубликовал её у себя на сайте. Основная цель методики - это поддержание комфортной атмосферы внутри коллектива, и, как следствие, улучшение качества труда.

В частности, министерство советует руководителям всячески поощрять своих подчиненных. Это может быть устная благодарность, вручение похвальной грамоты или же дача особых привилегий при выборе сроков отпуска. Также в ведомстве рекомендуют исключить любые переработки сотрудников, так как они вызывают переутомление и понижают эффективность труда.

Еще одним пунктом методики является внедрение в жизнь сотрудников спортивной составляющей. В частности, компаниям предлагается проводить специальные "физкультпаузы" и оборудовать на предприятии места для занятий спортом.

В ведомстве также напомнили о необходимости предоставления сотрудникам качественной еды. На предприятии обязательно должен быть буфет с качественными продуктами.

Напомним, ранее сайт Kp.ru писал о том, что Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за высокие нагрузки и неудобный рабочий график. Как известно, стресс и эмоциональные нагрузке плохо влияют на здоровье человека. Этот недостаток предложили компенсировать премиями и надбавками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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