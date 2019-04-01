2019-04-01T20:21:40+03:00
Происшествия

СКР возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии

В результате крушения бизнес-джета в ФРГ погибли три человека, в том числе акционер S7 Наталия Филева [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Накануне при заходе на посадку в Германии потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151GНакануне при заходе на посадку в Германии потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151GФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе, которая произошла в минувшее воскресенье, 31 марта, в Германии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится на сайте СКР.

Россия примет участие в расследовании авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7.

Также там отмечается, что расследование будет проводиться «в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и нормами международного права».

По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G. В результате погибли все, кто в тот момент был на борту частного самолета. По предварительным данным, это акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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