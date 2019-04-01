СКР возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе, которая произошла в минувшее воскресенье, 31 марта, в Германии.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится на сайте СКР.
Россия примет участие в расследовании авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7.
Также там отмечается, что расследование будет проводиться «в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и нормами международного права».
По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G. В результате погибли все, кто в тот момент был на борту частного самолета. По предварительным данным, это акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.
ИСТОЧНИК KP.RU