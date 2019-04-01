Президент Алжира уйдет со своего поста до окончания срока

СЕГОДНЯ 19:55 2019-04-01T19:55:44+03:00

Однако Абдельазиз Бутефлика продолжит «принимать важные решения и издавать указы»

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В понедельник, 1 апреля, стало известно, что президент Алжира Абдельазиз Бутефлика решил покинуть занимаемую им должность. Как уточнили в администрации главы народной демократической республики, политик подаст в отставку до 28 апреля, то есть до срока истечения его полномочий.

«Президент республики подаст в отставку до окончания своего президентского срока, который заканчивается 28 апреля 2019 года», - сказал представитель алжирского лидера.

Между тем, как ожидается, Бутефлика продолжит «принимать важные решения и издавать указы и после отставки во время переходного периода», сообщает телеканал Al-Arabiya.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, еще в марте действующий президент Алжира заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Причем тогда же он объявил о переносе выборов главы государства, которые должны были состояться 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU