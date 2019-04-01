Мику Джаггеру сделают операцию на сердце

СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-01T20:32:40+03:00

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В понедельник, 1 апреля, появилась информация о том, что вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру должны сделать операцию на сердце на этой неделе. Как ожидается, фронтмену легендарной группы заменят искусственный сердечный клапан в одной из клиник Нью-Йорка.

По данным новостного портала Drudge Report, в настоящее время рокер придерживается строгого режима диеты и физических упражнений. По прогнозам врачей, 75-летний Джаггер полностью восстановит свое здоровье и вновь выйдет на сцену к лету.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 30 марта, стало известно, что The Rolling Stones отложили свой тур по США и Канаде. Как отмечалось, музыкантам пришлось перенести 17 концертов, запланированных на апрель-июль текущего года, из-за болезни вокалиста Мика Джаггера.

ИСТОЧНИК KP.RU