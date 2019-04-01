2019-04-01T20:53:41+03:00
Политика

Орешкин заявил, что система электронных виз может заработать в России с 2020 года

По словам главы Минэкономразвития РФ, в настоящее время этот вопрос активно обсуждается и прорабатывается с органами безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Фото: Александр Рюмин/ТАССГлава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что пилотный проект въезда в Россию по электронным визам планируется запустить уже в 2020 году.

«Мы планируем, что она (система электронных виз) запустится с начала следующего года, будем все для этого делать, чтобы она работала эффективно, мы увидели больший поток въездного туризма, чтобы люди приезжали в Россию», - сказал министр.

Также Орешкин подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос активно обсуждается и прорабатывается как с региональными властями, так и с органами безопасности. «Это очень важный вопрос, потому что любое изменение внесет риск в сфере безопасности, и нужно очень четко отработать, чтобы такое решение не привело к каким-либо проблемам», - приводит слова руководителя МЭР ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в феврале президент РФ Владимир Путин поручил проработать идею упрощения визового режима для иностранцев, въезжающих в нашу страну с туристическими целями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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