УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

СЕГОДНЯ 21:20 2019-04-01T21:20:42+03:00

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Глава компании Sollers Вадим Швецов заявил, что Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует выпустить бюджетный аналог Land Cruiser Prado. Этот внедорожник может быть представлен в 2020-м или 2021 году, причем, как ожидается, стоимость «Русского Прадо» составит приблизительно 1,5 миллиона рублей.

«Наша цель - сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», - сказал Швецов.

Также гендиректор ПАО «Соллерс» отметил, что в рамках обновления модельного ряда УАЗ намерен выпускать четыре типа кузовов на единой платформе. «У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах: внедорожник, пикап, кузов "профи" и фургончик. Год запуска - 2020, это новая платформа», - приводит слова Швецова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале внедорожник УАЗ «Хантер» официально стал считаться малотоннажным грузовиком. До этого же машина официально позиционировалась как легковой автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU