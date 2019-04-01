«ВКонтакте» прокомментировала информацию об утечке голосовых сообщений пользователей

СЕГОДНЯ 22:33 2019-04-01T22:33:08+03:00

В соцсети заверили, что никакой уязвимости, позволяющей получить доступ к чужим аудио, нет

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В понедельник, 1 апреля, появилась информация о том, что голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» якобы оказались в открытом доступе. Как отмечалось, чтобы прослушать аудиозаписи, нужно ввести в поиске по документам «audiocomment.3gp».

При этом в самой соцсети заверили, что никакой уязвимости, позволяющей получить доступ к чужим голосовым сообщениям, нет. «"ВКонтакте" не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений», - сказали в пресс-службе социальной сети.

Также там подчеркнули, что ранее обнаруженные внимательными интернет-пользователями записи просто загружались через сторонние неофициальные приложения, к тому же все они уже удалены. «Команда "ВКонтакте" оперативно удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили через сторонние неофициальные приложения. Всего было удалено около двух тысяч файлов», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU