2019-04-01T23:51:09+03:00
Экономика

Moody's сообщило, что Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство попросило провести дополнительную экспертизу по участку газопровода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Позиция Дании может привести к задержке реализации проекта газопроводаПозиция Дании может привести к задержке реализации проекта газопроводаФото: REUTERS
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Дания тормозит строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает международное рейтинговое агентство Moody’s, поясняя, что к задержке реализации проекта может привести требование Датского энергетического агентства провести дополнительную экспертизу по участку трубопровода, который должен пройти по территории страны.

«Запрос Датского энергетического агентства, обоснованный стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство, является негативным фактором для «Газпрома», поскольку несёт риск задержки реализации газопровода «Северный поток — 2», - говорится в обзоре Moody’s.

Отмечается, что препятствия в строительстве газопровода могут ослабить позицию российской стороны в переговорах с Украиной о транзите газа после декабря 2019 года, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что затягивание Данией вопроса согласования маршрута «Северного потока – 2» на изначально заявленные сроки реализации проекта не повлияет.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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