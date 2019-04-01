Moody's сообщило, что Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»
Дания тормозит строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает международное рейтинговое агентство Moody’s, поясняя, что к задержке реализации проекта может привести требование Датского энергетического агентства провести дополнительную экспертизу по участку трубопровода, который должен пройти по территории страны.
«Запрос Датского энергетического агентства, обоснованный стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство, является негативным фактором для «Газпрома», поскольку несёт риск задержки реализации газопровода «Северный поток — 2», - говорится в обзоре Moody’s.
Отмечается, что препятствия в строительстве газопровода могут ослабить позицию российской стороны в переговорах с Украиной о транзите газа после декабря 2019 года, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что затягивание Данией вопроса согласования маршрута «Северного потока – 2» на изначально заявленные сроки реализации проекта не повлияет.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU