2019-04-02T00:27:14+03:00
Политика

Киевский суд арестовал имущество компаний олигарха Коломойского

Речь идет об активах фирм, связанных с группой «Приват»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь КоломойскийУкраинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь КоломойскийФото: REUTERS
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В понедельник, 1 апреля, Печерский районный суд Киева арестовал имущество десяти компаний, связанных с принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому группой «Приват». Речь идет о земельных участках, недвижимости и других архивах фирм бывшего владельца крупнейшего в стране частного банка.

Нацбанк Украины организовал расследование, в результате которого выяснилось, что хозяева ПриватБанка до его «национализации» в 2016 году разработали мошеннические схемы, принесшие кредитной организации убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Сам же Коломойский, который в итоге был вынужден уехать из страны, назвал заявления о махинациях в своем банке бредом.

«Наложить арест на имущество с запретом распоряжаться и отчуждать его», - цитирует решение суда ТАСС.

Стоит отметить, что киевский суд вынес это постановление еще 22 марта, однако известно о нем стало только сейчас.

К слову, на днях Игоря Коломойского внесли в список «врагов украинского народа» скандально известного сайта «Миротворец».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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