Российский боец UFC Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

СЕГОДНЯ 01:39 2019-04-02T01:54:01+03:00

Однако россиянин, как уточнили в его команде, может выступать в других лигах

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил Американского антидопингового агентства (USADA). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Дело в том, что в октябре прошлого года в допинг-пробе 32-летнего россиянина обнаружили несколько запрещенных правилами USADA веществ, а в начале февраля 2019 года Руслан Магомедов «без веских причин» отказался проходить допинг-контроль по требованию специального сотрудника, что тоже считается грубым нарушением правил американского агентства.

Однако, несмотря на пожизненную дисквалификацию, как уточнили в команде спортсмена, российский боец смешанного стиля (ММА) сможет выступать в других лигах за пределами Соединенных Штатов.

«Руслан может выступать в других организациях. Все зависит от промоушена», - пояснил ТАСС представитель команды Магомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU