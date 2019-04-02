2019-04-02T01:54:01+03:00
Спорт

Российский боец UFC Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Однако россиянин, как уточнили в его команде, может выступать в других лигах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Руслан Магомедов. Фото: министерство спорта Пермского краяРуслан Магомедов. Фото: министерство спорта Пермского края
Изменить размер текста:

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил Американского антидопингового агентства (USADA). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Дело в том, что в октябре прошлого года в допинг-пробе 32-летнего россиянина обнаружили несколько запрещенных правилами USADA веществ, а в начале февраля 2019 года Руслан Магомедов «без веских причин» отказался проходить допинг-контроль по требованию специального сотрудника, что тоже считается грубым нарушением правил американского агентства.

Однако, несмотря на пожизненную дисквалификацию, как уточнили в команде спортсмена, российский боец смешанного стиля (ММА) сможет выступать в других лигах за пределами Соединенных Штатов.

«Руслан может выступать в других организациях. Все зависит от промоушена», - пояснил ТАСС представитель команды Магомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский парламент опять отверг все альтернативы по Brexit
Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности
Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС
Самолет главы МИД ФРГ приземлился в Нью-Йорке со сломанным шасси
Белоруссия получит от России кредит на $600 миллионов
Киевский суд арестовал имущество компаний олигарха Коломойского
Moody's сообщило, что Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»
США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400
Предварительные итоги выборов президента Украины 2019: Тимошенко сократила отрыв от Порошенко
«ВКонтакте» прокомментировала информацию об утечке голосовых сообщений пользователей
В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Орешкин заявил, что система электронных виз может заработать в России с 2020 года
Мику Джаггеру сделают операцию на сердце
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Президент Алжира уйдет со своего поста до окончания срока
СКР возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии
Минтруд рекомендовал руководителям предприятий чаще хвалить подчиненных
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества
Lamborghini отозвала протест по поводу регистрации российского Aurus в ЕC