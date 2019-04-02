Российский боец UFC Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил Американского антидопингового агентства (USADA). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Дело в том, что в октябре прошлого года в допинг-пробе 32-летнего россиянина обнаружили несколько запрещенных правилами USADA веществ, а в начале февраля 2019 года Руслан Магомедов «без веских причин» отказался проходить допинг-контроль по требованию специального сотрудника, что тоже считается грубым нарушением правил американского агентства.
Однако, несмотря на пожизненную дисквалификацию, как уточнили в команде спортсмена, российский боец смешанного стиля (ММА) сможет выступать в других лигах за пределами Соединенных Штатов.
«Руслан может выступать в других организациях. Все зависит от промоушена», - пояснил ТАСС представитель команды Магомедова.
ИСТОЧНИК KP.RU