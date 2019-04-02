Мадуро сменил главу Минэнерго Венесуэлы

СЕГОДНЯ 03:26 2019-04-02T03:31:25+03:00

Президент поблагодарил предыдущего министра и попросил его «готовиться к новым обязанностям в рамках революции»

Изменить размер текста: A A

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к нации 1 апреля объявил, что сменил главу Минэнерго страны. Вместо занимавшего пост министра электроэнергетики Луиса Альфредо Мотта Домингеса он назначил инженера Игоря Гавидия.

При этом лидер Боливарианской республики сообщил соотечественникам, что поблагодарил Домингеса за работу и попросил его «готовиться к новым обязанностям в рамках революции», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте Венесуэла пережила два крупнейших в своей истории массовых отключения электричества, из-за чего правительству несколько раз пришлось объявлять рабочие дни выходными, закрывать учреждения и школы.

Власти страны заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.

А 31 марта стало известно о новых атаках на венесуэльскую энергетическую систему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU