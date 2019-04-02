Глава МВБ США распорядилась ускорить развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой
В понедельник, 1 апреля, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание американской службе таможенного и пограничного контроля ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль границы с Мексикой, передает телеканал CNN.
По его данным, на помощь пограничному патрулю направлены 750 офицеров. Кроме того, иммиграционно-таможенной полиции США предписано изучить ситуацию на южной границе страны и сообщить главе МВБ, если туда нужно направить более двух тысяч военных.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в сторону Соединенных Штатов движется новый караван мигрантов – около 1200 человек, которые прибыли в Мексику из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы.
Президент США Дональд Трамп пригрозил вообще закрыть американо-мексиканскую границу, если власти соседней страны не решат проблему с нелегалами.
ИСТОЧНИК KP.RU