Глава МВБ США распорядилась ускорить развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 05:37 2019-04-02T05:55:40+03:00

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В понедельник, 1 апреля, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание американской службе таможенного и пограничного контроля ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль границы с Мексикой, передает телеканал CNN.

По его данным, на помощь пограничному патрулю направлены 750 офицеров. Кроме того, иммиграционно-таможенной полиции США предписано изучить ситуацию на южной границе страны и сообщить главе МВБ, если туда нужно направить более двух тысяч военных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сторону Соединенных Штатов движется новый караван мигрантов – около 1200 человек, которые прибыли в Мексику из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы.

Президент США Дональд Трамп пригрозил вообще закрыть американо-мексиканскую границу, если власти соседней страны не решат проблему с нелегалами.

ИСТОЧНИК KP.RU