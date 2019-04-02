СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-02T06:28:46+03:00

Тревогу забили после того, как у индийской границы был обнаружен пакистанский беспилотник

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В понедельник, 1 апреля, Индия и Пакистан снова подняли в воздух свои истребители из-за пакистанского беспилотника, замеченного у границы индийского штата Пенджаб, сообщает телеканал NDTV.

После обнаружения дрона невыясненного назначения в приграничном воздушном пространстве Военно-воздушные силы Индии подняли по тревоге два истребителя Су-30 МКИ, в ответ взлетели два принадлежащих ВВС Пакистана истребителя F-16 американского производства. Впрочем, вскоре боевые самолеты обеих стран вернулись на свои аэродромы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, конфликт между Пакистаном и Индией обострился в конце февраля, после того страны несколько раз обменивались воздушными ударами.

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ИСТОЧНИК KP.RU