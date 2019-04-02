Индия и Пакистан снова подняли в воздух свои истребители
В понедельник, 1 апреля, Индия и Пакистан снова подняли в воздух свои истребители из-за пакистанского беспилотника, замеченного у границы индийского штата Пенджаб, сообщает телеканал NDTV.
После обнаружения дрона невыясненного назначения в приграничном воздушном пространстве Военно-воздушные силы Индии подняли по тревоге два истребителя Су-30 МКИ, в ответ взлетели два принадлежащих ВВС Пакистана истребителя F-16 американского производства. Впрочем, вскоре боевые самолеты обеих стран вернулись на свои аэродромы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, конфликт между Пакистаном и Индией обострился в конце февраля, после того страны несколько раз обменивались воздушными ударами.
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ИСТОЧНИК KP.RU