2019-04-02T06:55:40+03:00
Политика

Пушков посмеялся над Климкиным, поздравившим украинцев с окончанием договора о дружбе с Россией

Российский сенатор напомнил, что в документе была статья о признании границ Украины, и теперь она не действует
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 апреля поздравил украинцев с прекращением действия Договора о дружбе с РоссиейМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 апреля поздравил украинцев с прекращением действия Договора о дружбе с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который накануне поздравил украинцев с прекращением действия Договора о дружбе с Россией.

Причем поздравляя соотечественников с этим сомнительным достижением, Климкин подчеркнул, что это не «первоапрельские приколы».

«Ирония в том, что в нем (Договоре) была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко», - написал Пушков на своей странице в Twitter. .

«Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая». А. Эйнштейн», - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, действующий лидер Незалежной Петр Порошенко подписал указ о непродлении заключенного 31 мая 1997 года Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной в сентябре прошлого года.

Алексей Пушков еще тогда отметил, что украинские власти «опять стреляют себе в ногу».

11 декабря Порошенко окончательно разорвал Договор о дружбе с Россией, подписав закон о прекращении союза между Киевом и Москвой

ИСТОЧНИК KP.RU

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