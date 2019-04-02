Названа вероятная причина крушения самолета совладелицы S7

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-02T07:22:35+03:00

Обломки Epic-LT на месте катастрофы свидетельствуют о том, что пилот потерял контроль над машиной

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Вероятной причиной крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев, считается ошибка пилота. Такие выводы были сделаны после осмотра обломков на месте авиакатастрофы.

Сайт kp.ru писал о том, что трагедия произошла вечером 31 марта в аэропорту "Эгельсбах" во Франкфурте-на-Майне. В результате падения самолета погибли все три находящие на борту человека: Филева с отцом и пилот.

Уже после первого разбора обломков машины доминирующей версией случившегося стало предположение, по которому летчик допустил опасную потерю скорости после перехода на ручное управление, что привело к снижению подъемной силы и сваливанию в плоский штопор. Всего это обычно происходит очень быстро, так что времени среагировать и доложить диспетчеру просто не было. Вероятнее всего, самолет круто развернутся и понесся по спирали прямо вниз с большой вертикальной скоростью.

Об этом же свидетельствует компактное расположение обломков на поле. Причем двигатель машины в момент удара о землю наверняка работал на низких оборотах, ведь лопасти винта остались почти целыми. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на близкие к экспертам источники, пилот даже не пытался уйти на второй круг или совершить экстренную посадку. Самолет слишком резко вошел в штопор и времени на раздумья не оставалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700612" frameborder="0"></iframe> Погибла «мама» S7.Частный самолет дочерней компании S7 разбился при посадке в Германии. Совладелица компании «S7» и ее отец погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU