2019-04-02T07:34:17+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 2 апреля 2019 года: тепло и без осадков

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 2 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве по-весеннему тепло и сухоВ Москве по-весеннему тепло и сухоФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 2 апреля 2019 года будет по-весеннему теплой и не очень ветреной. Днем столбики термометров поднимутся до 6..8 градусов, при этом на улице будет светить солнце, лишь изредка закрываемое облаками.

Никаких осадков не ожидается. Ветер северного и северо-западного направлений разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повышенное - 758 миллиметров ртутного столба.

Стоит отметить, что в темное время суток температура воздуха все еще уходит в минус. Так, например, в ночь со вторника на среду столбики термометров будут держаться в районе -3..-1 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее "КП" писала о том, что погода во все дни со вторника по пятницу в столице будет определяться западноевропейский циклон. Благодаря ему в городе солнечно и сухо,

ИСТОЧНИК KP.RU

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