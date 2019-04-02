2019-04-02T08:08:36+03:00
Политика

Помпео обсудил "российскую агрессию" с главой МИД Румынии

Речь шла о сотрудничестве Вашингтона и Бухареста, а также о роли европейского государства в содействии безопасности в Черном море
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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В минувший понедельник, 1 апреля, в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану. О главных темах беседы двух дипломатов рассказал заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

По его словам, Помпео о Мелешкану обсудили тесное сотрудничество двух стран в области безопасности, а также в рамках НАТО. Кроме того, были затронуты проблемы, стоящие перед североатлантическим альянсом на восточной границе.

"В частности, они говорили о российской агрессии в Черном море и роли Румынии в содействии безопасности и стабильности в регионе Черного моря", - приводятся слова Палладино на сайте Госдепа.

"КП" писала о том, что ситуация в регионе обострилась после инцидента с украинскими кораблями. В ноябре 2018 года три судна нарушили российскую границу, а 24 члена экипажа были задержаны российскими пограничниками.

После этого Киев начал говорить о том, что Москва якобы запрещает украинским кораблям проходить через Керченский пролив и Азовское моря, хотя они сами нарушают международные правила и устраивают провокации.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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