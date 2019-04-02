WP: Дети убитого журналиста Хашукджи получили от Саудовской Аравии компенсации

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-02T08:59:18+03:00

Журналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 года Фото: REUTERS

По словам источников газеты, таким образом Эр-Рияд хочет обеспечить их «сдержанность в публичных заявлениях» о гибели отца

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Два сына и две дочери убитого в прошлом году политического обозревателя Джамаля Хашукджи получили от властей Саудовской Аравии дорогие дома на территории страны и крупные ежемесячные выплаты, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц королевства, а также на близкие к семье своего колумниста источники.

По данным собеседников издания, где Хашукджи работал после переезда в США, «пятизначными выплатами» Эр-Рияд хочет обеспечить «сдержанность» детей журналиста «в публичных заявлениях» об убийстве отца. Газета отмечает, что в последние месяцы наследники Хашукджи действительно «воздерживались от любой критики в адрес королевства».

Кроме того, как утверждают источники WP, в рамках переговоров о дополнительной компенсации, которые ожидаются сразу после суда над убийцами публициста, четверо детей Хашукджи могут получить еще более крупные суммы – «десятки миллионов долларов».

Между тем, один из саудовских чиновников сказал, что эти выплаты предоставляются не с целью «закрыть рты» членам семьи убиенного, а в качестве существующей в стране традиции поддерживать родственников жертв преступлений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи 2 октября прошлого года был убит на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле.

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Аббас ДЖУМА

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман, возможно, соврал о своей непричастности к скандальному убийству ее обозревателя Джамаля Хашукджи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU