2019-04-02T08:59:18+03:00
В мире

WP: Дети убитого журналиста Хашукджи получили от Саудовской Аравии компенсации

По словам источников газеты, таким образом Эр-Рияд хочет обеспечить их «сдержанность в публичных заявлениях» о гибели отца
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Журналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 годаЖурналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Два сына и две дочери убитого в прошлом году политического обозревателя Джамаля Хашукджи получили от властей Саудовской Аравии дорогие дома на территории страны и крупные ежемесячные выплаты, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц королевства, а также на близкие к семье своего колумниста источники.

По данным собеседников издания, где Хашукджи работал после переезда в США, «пятизначными выплатами» Эр-Рияд хочет обеспечить «сдержанность» детей журналиста «в публичных заявлениях» об убийстве отца. Газета отмечает, что в последние месяцы наследники Хашукджи действительно «воздерживались от любой критики в адрес королевства».

Кроме того, как утверждают источники WP, в рамках переговоров о дополнительной компенсации, которые ожидаются сразу после суда над убийцами публициста, четверо детей Хашукджи могут получить еще более крупные суммы – «десятки миллионов долларов».

Между тем, один из саудовских чиновников сказал, что эти выплаты предоставляются не с целью «закрыть рты» членам семьи убиенного, а в качестве существующей в стране традиции поддерживать родственников жертв преступлений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи 2 октября прошлого года был убит на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приказ отдал сын короля: ЦРУ раскрыло детали убийства саудовского журналиста

Аббас ДЖУМА

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман, возможно, соврал о своей непричастности к скандальному убийству ее обозревателя Джамаля Хашукджи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский вдвое опережает Порошенко по итогам обработки 97,8% бюллетеней
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
Около 22% россиян не имеют доступа к централизованной канализации
Еще одна женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Помпео обсудил "российскую агрессию" с главой МИД Румынии
Минфин предложил дополнить Налоговый кодекс новыми главами
Погода в Москве на 2 апреля 2019 года: тепло и без осадков
Названа вероятная причина крушения самолета совладелицы S7
Во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и Порошенко
Пушков посмеялся над Климкиным, поздравившим украинцев с окончанием договора о дружбе с Россией
Индия и Пакистан снова подняли в воздух свои истребители
Глава МВБ США распорядилась ускорить развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой
В Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев
Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным
Глава МВД России прибыл в Пхеньян
Депутат ВР рассказал, что будет, если президентом Украины станет Зеленский
Мадуро сменил главу Минэнерго Венесуэлы
Британский парламент опять отверг все альтернативы по Brexit
Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности