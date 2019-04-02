2019-04-02T09:09:17+03:00
Общество

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник и сварщик дуговой сварки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансийВо ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всероссийский научно-исследовательский институт министерства труда России провел мониторинг вакансий из открытых источников и составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий.

В лидерах оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки, зарплата которых начинается от 100 тысяч рублей. Также больший оклад обещают специалистам по операциям на межбанковском рынке и бурильщикам шпуров - от 95 тысяч рублей.

На третьем месте значатся специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки. Им работодатели готовы платить свыше 90 тысяч рублей. Завершает же рейтинг специалист по потребительскому кредитованию с зарплатой от 85 тысяч рублей.

Эксперты ВНИИ уточняют, что все эти профессии относятся к перспективным. Работа таких специалистов достойно оплачивается во многом потому, что спрос значительно превышает предложение. Так, например, профессии "специалист по интеграции облачных приложений" пока даже нет в общероссийском классификаторе занятий, а потребность в их наличии растет, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свой рейтинг самых высокооплачиваемых профессий составил также интернет-сервис по подбору персонала Headhunter.ru. В его исследовании на первом месте оказался врач акушер-гинеколог со специализацией в репродуктологии.

Самые высокооплачиваемые профессии:

1. Инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки - от 100 тыс. рублей

2. Специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров - от 95 тыс. рублей

3. Специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки - от 90 тыс. рублей

4. Специалист по потребительскому кредитованию - от 85 тыс. рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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