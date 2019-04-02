2019-04-02T10:35:50+03:00
Происшествия

Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки

Правоохранители снабжали отдел техническим оборудованием, которое, вероятно, даже не соответствовало заявленным характеристикам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретное подразделение МВД снабжалось за взяткиСекретное подразделение МВД снабжалось за взяткиФото: Иван ВИСЛОВ
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Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.

Так, по обвинению в получении взяток на общую сумму 12 млн рублей были арестованы начальник управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий полковник Сергей Бурков и его подчиненный, начальник 28-го отдела управления "Т" Степан Уваров.

По версии следствии, еще в июне 2018 года правоохранители решили реализовать махинацию в рамках аукциона по закупке защищенного компьютерного и периферийного оборудования. В получении данного госконтракта был весьма заинтересован знакомый Буркова, владелец ООО НВМ Владимир Щербаков, и начальник управления решил подключить к делу полковника Щербакова, в служебные обязанности которого входило обеспечение закупок.

За откат в 12 млн рублей они пообещали предпринимателю значительно завысить стоимость каждого устройства, обеспечить победу его компании на аукционе, а также организовать беспрепятственную приемку оборудования МВД, даже если оно окажется ненадлежащего качества. В результате в сентябре был заключен контракт на поставку 882 якобы защищенных компьютеров на общую сумму 91,46 млн руб.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Обоих правоохранителей арестовали на два месяца, а предполагаемый взяткодатель, по данным "Ъ", был отправлен под домашний арест. Теперь проверке подлежат другие контракты его предприятия с МВД.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года за получение взятки был задержан также начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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