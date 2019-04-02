Экс-офицер Минобороны РФ приговорен к 19 годам тюрьмы за участие в ИГ*

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-02T11:17:51+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего офицера министерства обороны России Дениса Хисамова к 19 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Исламское государство"*.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет в период с 2015 по 2016 год уроженец Кубани принимал участие в различных террористических операциях на территории Сирии, а также в жестоких расправах. Его жертвами стали по меньше мере четыре человека. Весной прошлого года Хасимов решил вернуться на родину, но был задержан турецкими пограничникам с поддельным таджикским паспортом, а после передан российским властям.

Сайт kp.ru писал о том, что позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Сам 34-летний россиянин уже сознался в содеянном.

"Признать Дениса Хисамова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений с учетом приговора Суздальского суда в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса", - цитирует ТАСС судью.

* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

ИСТОЧНИК KP.RU