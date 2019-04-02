В Москве эвакуировали торговый центр "Экспострой"
Около 200 человек были эвакуированы из центра дизайна и интерьера "Экспострой на Нахимовском" в Москве. Причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитке.
Как сообщили "КП" очевидцы случившегося, на место ЧП уже прибыли бригады пожарных. Специалисты осмотрели расположенное на Нахимовском проспекте здание и обнаружили неполадку.
Видео эвакуации 200 человек из центра дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском».
К счастью, возгорания не произошло. Вероятнее всего, поводом для вывода людей из торгового центра стало задымление.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте сильное задымление было зафиксировано также в одном из ресторанов на Арбате. Тогда причиной происшествия стала вспышка жировых отложений в воздуховоде. Пожарные не стали эвакуировать сотрудников и посетителей заведения, ограничившись осмотром помещения с помощью тепловизора. Никаких очагов возгорания обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU