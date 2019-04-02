Бизнесмены смогут жаловаться на проверяющих в специальном приложении

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-02T11:47:02+03:00

Но такое право дадут только представителям малого и среднего звена

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Малый и средний бизнес защитят от проверок. Контролировать их деятельность будут все также, но теперь предприниматели смогут в режиме онлайн пожаловаться на частые или неправомерные проверки.

Специально для приема жалоб будет разработан цифровой ресурс, куда могут обращаться предприниматели. Вся информация будет проверяться, а бизнесмену дадут соответствующие рекомендации.

Сегодня в России зарегистрировано около 6 млн малых предприятий, которые дают чуть больше 19 млн рабочих мест. Данный сегмент экономики дает порядка 22% от общего объема ВВП страны.

В планах правительства увеличить число людей, которые захотят заниматься бизнесом. К 2024 году должно быть 25 миллионов предпринимателей. Для этого нужно будет сделать их работу более комфортной и выгодной. Поможет в решении этой задачи нацпроект, на который потратят 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей — средства из федерального бюджета.

— Чтобы не было соблазна постоянно трясти бизнес, должен быть создан новый цифровой ресурс, который позволит предпринимателям заявлять о нарушениях при проверке. Так называемый зеркальный реестр проверок, чтобы можно было оперативно реагировать на заявленные нарушения. Разработку такой системы требуется завершить до середины октября и потом ее протестировать, - цитирует слова главы правительства Дмитрия Медведева газета «Известия».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой обучать школьников основам предпринимательства, чтобы в будущем около 40-50% населения страны было связано с малым бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU