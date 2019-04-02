Масштабные проверки проходят в 46 предприятиях оборонно-промышленного комплекса

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-02T12:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит массовые проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

«По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. В пресс-службе также добавили, что в связи с таким поведением организацией создаются предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года.

Кроме того, проверка начата в отношении 748 организаций самой антимонопольной службы. Это обусловлено несвоевременным предоставлением отчетов о финансовой деятельности.

Ранее сайт kp.ru писал, что сотрудники ФСБ и МВД нагрянули сразу на несколько работающих на оборонку предприятия в Москве, Петербурге и Липецке. Проверки были устроены в рамках дела о хищениях средств гособоронзаказа представителями группы станкостроительных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU