2019-04-02T12:20:17+03:00
Происшествия

Эксперт предположил, что самолет совладелицы S7 мог разбиться из-за птиц или дронов

Не исключено, что пилот мог провести маневр уклонения от постороннего объекта, что привело к катастрофе
Елена АКИМОВА
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Эксперт предположил, что самолет Филевой мог разбиться из-за помехи в воздухеЭксперт предположил, что самолет Филевой мог разбиться из-за помехи в воздухеФото: EAST NEWS
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Причиной крушения самолета Epic-LT, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева, мог стать посторонний объект, который появился на пути у воздушного судна. Такую версию высказал эксперт в области авиации.

Не исключено, что пилот заметил стаю птиц или дрон и попытался уйти от столкновения.

- Сейчас весна, в воздух могли подняться стаей горлицы, голуби какие-то, а может, и перелетные птицы. Многие используют беспилотники, квадрокоптеры, дроны, что тоже становится серьезной помехой для самолета. Возможно, пилот увидел препятствие и совершил резкий маневр. Скорость к тому моменту была маленькая и самолет потерял опору в воздушном пространстве. Когда высота малая, то вывести самолет из критического положения очень проблематично: не хватает времени, высоты и скорости. Поэтому борт упал «плашмя», — объяснил ФАН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Эксперт отмечает, что если бы у машины была большая скорость, то разброс фрагментов был бы значительным, фото с места событий указывают на обратное. Фрагменты воздушного судна лежат в одном месте. На винтах почти не видно следов столкновения, что указывает на вертикальное падение.

Пока основная версия случившегося – это ошибка пилота при заходе на посадку. Известно, что летчик Алексей Дикун запросил разрешение у диспетчера отключить самолет от системы радиолокационного управления и начал визуальный полет, так как позволяла погода. Спустя восемь минут Epic-LT упал на территорию частного поля рядом с аэродромом. Возникший пожар не оставил шансов на спасение. На борт находились Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев. Сейчас ведется расследование.

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Совладелица авиакомпании погибла в авиакатастрофе

Одна из богатейших женщин России, совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Поначалу сообщалось, что в частном самолете, разбившемся в районе Франкфурта-на-Майне, находился ее муж, также совладелец S7, Владислав Филев. Потом это сообщение было опровергнуто, в пресс-службе S7 Group подтверждают именно гибель Наталии Филевой.

Появились первые кадры с места крушения частного самолета в Германии

В сети появились фото с места крушения частного самолета в Германии, в результате которого погибли жена и тесть создателя и основателя авиакомпании S7 Владислава Филева. Наталия Филева занимала должность председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». У нее остались четверо детей, один из которых - приемный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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