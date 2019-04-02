Госдума вводит льготы для многодетных семей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-02T12:34:17+03:00

Председатель Государственной думы сообщил, что граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки

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Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об имущественных и земельных налогах для многодетных семей, предусмотренные посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться», - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как объяснил Володин, после вступления закона в силу, земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% в сравнении с прошлым годом. «Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», - заявил он

Согласно принятому документу, срок выплаты земельного налога не может быть установлен ранее 1 февраля. Для имеющих трех и более несовершеннолетних детей будет предоставляться льготные условия, согласно которым уменьшается налоговая выплата. При этом льготы будет предоставляться независимо от того, написал ли налогоплательщик заявление.

Авторами законопроекта были Володин, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, первый вице-спикер в Госдуме Александр Жуков и глава комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Напомним, 20 февраля Путин в послании Федеральному собранию призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU