2019-04-02T12:34:17+03:00
Экономика

Госдума вводит льготы для многодетных семей

Председатель Государственной думы сообщил, что граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Председатель Госдумы Вячеслав ВолодинПредседатель Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об имущественных и земельных налогах для многодетных семей, предусмотренные посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться», - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как объяснил Володин, после вступления закона в силу, земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% в сравнении с прошлым годом. «Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», - заявил он

Согласно принятому документу, срок выплаты земельного налога не может быть установлен ранее 1 февраля. Для имеющих трех и более несовершеннолетних детей будет предоставляться льготные условия, согласно которым уменьшается налоговая выплата. При этом льготы будет предоставляться независимо от того, написал ли налогоплательщик заявление.

Авторами законопроекта были Володин, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, первый вице-спикер в Госдуме Александр Жуков и глава комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Напомним, 20 февраля Путин в послании Федеральному собранию призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Советник Зеленского заявил, что шоумен готов к переговорам с Путиным
Кремль: вопрос выделения Белоруссии кредита в $600 млн прорабатывается
Российские пограничники задержали браконьеров, ловивших краба в Японском море
Нападение на Викторию Скрипаль и ее мужа попало на видео
Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки
В Ингушетии 14 тысяч детей отдохнут в летних лагерях за счет бюджета
Тимошенко получила максимальное количество голосов в колонии, где отбывала срок
В Москве и по области ожидается потепление выше климатической нормы
На астероиде Бенну увидели 52-метровый валун
Путин примет нового президента Казахстана в среду
В Германии закрыли последнюю норковую ферму
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф
Власти Германии: основных версий авиакатастрофы в Эгельсбахе пока нет
Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире: погибли трое военных
Ученые назвали простой способ быстро поднять настроение
Россияне стали жаловаться на укусы клещей