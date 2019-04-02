Власти Германии: основных версий авиакатастрофы в Эгельсбахе пока нет

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-02T12:49:05+03:00

Промежуточный доклад о причинах трагедии будет готов через 1,5-2 месяца

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Федеральное управление расследований авиационных происшествий (BFU) сообщило, что на данный момент нет основных версий крушения частного самолета Epic-LT на западе Германии, которое произошло 31 марта. Как отметили в ведомстве, они появятся только после публикации промежуточного доклада.

«Пока слишком рано говорить о возможных причинах, нет версий, которые прорабатывались бы в приоритетном порядке", - приводит ТАСС слова представителя ведомства. При этом он добавил, что специалисты по-прежнему работают на месте катастрофы. После того, они соберут материал, проанализируют его, будет представлен промежуточный доклад.

Ранее сайт kp.ru писал, что причиной самолета в Германии могли стать технические неполадки.

Самолет компании "Глобус" разбился 31 марта в аэропорту "Эгельсбах" во Франкфурте-на-Майне в Германии. Жертвами трагедии стали три человека - граждане РФ. Это капитан судна, совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева, а также ее отец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700542" frameborder="0"></iframe> Следователи работают на месте авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева.

ИСТОЧНИК KP.RU