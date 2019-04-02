2019-04-02T12:47:41+03:00
Наука

Ученые назвали простой способ быстро поднять настроение

Специалисты рассказали, как на нас влияет наше мышление
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали способ, как улучшить настроениеУченые назвали способ, как улучшить настроениеФото: Алексей ЛИТВИНЦЕВ
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Психологи назвали простой способ, как быстро поднять настроение. Специалисты из университета американского штата Айовы провели исследование с участием порядка 500 студентов, и определили лучший тип мышления.

Ученые разделили добровольцев на четыре группы. Всем им предложили прогуляться в парке. Однако при этом первую группу молодых людей попросили желать добра и благополучия каждому встречному. Участникам второй группы предложили найти общие чувства и эмоции, которые они испытывали вместе со встречающимися им по дороге прохожими.

Студенты из третьей группы должны были смотреть на окружающих с долей презрения, и представлять, насколько они превосходят того или иного прохожего. Четвертой же группе было предложено оценивать внешний вид всех встречных, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате, оказалось, что у студентов третьей и четвертой группы настроение осталось таким же, как и вначале эксперимента, а в некоторых случаях и вовсе ухудшилось. А вот участники первых двух групп зарядились позитивом, и после такой прогулки начали чувствовать себя намного лучше. Они продемонстрировали высокий уровень счастья, удовлетворенности и гармонии, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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