Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире: погибли трое военных
Индийские и пакистанские военные продолжают обстреливать позиции друг друга в районе спорного региона Кашмир. Конфликт вновь обострился утром во вторник, 2 апреля, примерно в 9.00 по мск. Стрельба не утихает до сих пор.
Известно, что жертвами перестрелки стали по меньше мере твое пакистанских военнослужащих, многие получили ранения. Также разрушены военные посты в районе Пунч. Газета The Pioneer сообщает, что индийская сторона применила оружие в ответ на понедельничную атаку по приграничным населенным пунктам, жертвами которой стали офицер пограничных войск и несовершеннолетняя девочка. При этом в руководстве самой республики заявили, что обстрел был произведен после утреннего нападения во вторник.
"Наши военные дали решительный ответ. Перестрелки продолжаются до сих пор", - сказал представитель военного ведомства Индии", - цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны Индии подполковника Девендера Ананда.
Сайт kp.ru писал о том, что очередное обострение между двумя странами возникло после того, как Исламабад отправил несколько десятков своих самолетов атаковать позиции соседа в штате Джаму и Кашмир. С тех пор обе стороны периодически нарушению режим прекращения огня.
Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU