Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире: погибли трое военных

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-02T12:48:22+03:00

Обстрелы начались еще в 9:00 по мск и продолжаются до сих пор

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Индийские и пакистанские военные продолжают обстреливать позиции друг друга в районе спорного региона Кашмир. Конфликт вновь обострился утром во вторник, 2 апреля, примерно в 9.00 по мск. Стрельба не утихает до сих пор.

Известно, что жертвами перестрелки стали по меньше мере твое пакистанских военнослужащих, многие получили ранения. Также разрушены военные посты в районе Пунч. Газета The Pioneer сообщает, что индийская сторона применила оружие в ответ на понедельничную атаку по приграничным населенным пунктам, жертвами которой стали офицер пограничных войск и несовершеннолетняя девочка. При этом в руководстве самой республики заявили, что обстрел был произведен после утреннего нападения во вторник.

"Наши военные дали решительный ответ. Перестрелки продолжаются до сих пор", - сказал представитель военного ведомства Индии", - цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны Индии подполковника Девендера Ананда.

Сайт kp.ru писал о том, что очередное обострение между двумя странами возникло после того, как Исламабад отправил несколько десятков своих самолетов атаковать позиции соседа в штате Джаму и Кашмир. С тех пор обе стороны периодически нарушению режим прекращения огня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU