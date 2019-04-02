Путин примет нового президента Казахстана в среду
Глава России Владимир Путин примет нового президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москве завтра, 3 апреля. Об этом сообщили в Кремле.
Токаев прибудет в Москву по приглашению Путина. Как сообщается, во время встречи лидеры обсудят двусторонние отношения и перспективы продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность президента Казахстана.
Напомним, бывший председатель Сената Казахстана официально вступил в должность президента 20 марта и принес присягу народу на совместном заседании палат парламента, поклявшись работать на благо страны. Ранее, первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти около 30 лет, сложил свои полномочия и прописал переход обязанностей главы государства Токаеву.
ИСТОЧНИК KP.RU