Путин примет нового президента Казахстана в среду

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-02T13:06:55+03:00

Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву по приглашению российского лидера для обсуждения двусторонних отношений

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Глава России Владимир Путин примет нового президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москве завтра, 3 апреля. Об этом сообщили в Кремле.

Токаев прибудет в Москву по приглашению Путина. Как сообщается, во время встречи лидеры обсудят двусторонние отношения и перспективы продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность президента Казахстана.

Напомним, бывший председатель Сената Казахстана официально вступил в должность президента 20 марта и принес присягу народу на совместном заседании палат парламента, поклявшись работать на благо страны. Ранее, первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти около 30 лет, сложил свои полномочия и прописал переход обязанностей главы государства Токаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU