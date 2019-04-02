2019-04-02T13:02:47+03:00
Общество

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф

Сэкономить с его помощью получится до 30% стоимости билета
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В первую очередь он появится для рейсов, на которых есть повышенный спрос на данную услугуВ первую очередь он появится для рейсов, на которых есть повышенный спрос на данную услугуФото: Олег УКЛАДОВ
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Крупнейшие российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия"со 2 апреля водят бюджетные безбагажные тарифы на некоторые направления. В первую очередь он появится для рейсов, на которых есть повышенный спрос на данную услугу, среди них Берлин, Мюнхен, Рим и Милан.

Новый тариф включает только перевозку ручной клади в салоне, место в грузовом отсеке в стоимость не включается. Как передает ФАН заявление пресс-службы "Аэрофлота", первыми этот тариф появится в направлениях на Франкфурт, Дюссельдорф, Берлин, Штутгарт, Мюнхен, Гамбург, Ганновер, Дрезден, а также в Венецию, Болонью, Рим, Милан, Неаполь и Верону. Стоимость тарифов, включающих провозку багажа, на фоне введения нового, обещают оставить прежней. Отмечается, что нововведение поможет снизить стоимость билета до 30%.

К примеру, теперь билет до Берлина на 8 апреля из Москвы обойдется в 7335 рублей, этот же рейс, но по стандартному эконом тарифу стоит 8645 рублей.

аэрофлот.ру

аэрофлот.ру

Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин также подчеркнул, что введение такого тарифа уже стало общемировым трендом, позволяющим не только установить минимальные цены на перелет, но и расширить линейку предлагаемых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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