В Германии закрыли последнюю норковую ферму
В Германии закрылась последняя в стране норковая пушная ферма, которая была расположена в городе Раден. Это произошло из-за давления зоозащитников.
Сообщается, что немецкому Бюро по защите животных удалось заснять ферму с дронов. Камеры зафиксировали, что животные содержались в тесных клетках, подвергались нервному напряжению и страдали от нехватки воды. С этими данными к хозяевам фермы и отправилась ветеринарная инспекция.
Однако, когда надзорная служба посетила ферму, то увидела лишь пустые клетки. Оказалось, что хозяин, разводивший норок на протяжении 20 лет, принял решение закрыть свой бизнес и продал зверьков на похожую ферму в Финляндию, передает сайт телеканала «Звезда».
Мужчина признался, что закрыл свое дело из-за «давления общественности. Дело в том, что в 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах в Германии настолько ужесточили, что этот бизнес в стране стал убыточным, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU