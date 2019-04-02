В Германии закрыли последнюю норковую ферму

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-02T13:03:09+03:00

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В Германии закрылась последняя в стране норковая пушная ферма, которая была расположена в городе Раден. Это произошло из-за давления зоозащитников.

Сообщается, что немецкому Бюро по защите животных удалось заснять ферму с дронов. Камеры зафиксировали, что животные содержались в тесных клетках, подвергались нервному напряжению и страдали от нехватки воды. С этими данными к хозяевам фермы и отправилась ветеринарная инспекция.

Однако, когда надзорная служба посетила ферму, то увидела лишь пустые клетки. Оказалось, что хозяин, разводивший норок на протяжении 20 лет, принял решение закрыть свой бизнес и продал зверьков на похожую ферму в Финляндию, передает сайт телеканала «Звезда».

Мужчина признался, что закрыл свое дело из-за «давления общественности. Дело в том, что в 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах в Германии настолько ужесточили, что этот бизнес в стране стал убыточным, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU