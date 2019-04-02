2019-04-02T13:09:12+03:00
Общество

На астероиде Бенну увидели 52-метровый валун

Если траектория полета Бенну не изменится, то в будущем он может столкнуться с Землей
Елена АКИМОВА
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На поверхности астероида Бенну обнаружили огромный валунНа поверхности астероида Бенну обнаружили огромный валунФото: NASA
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Космический зонд NASA OSIRIS-REx сделал новые снимки астероида Бенну, которому пророчат столкновение с Землей. Если в будущем траектория полета Бенну не изменится, то он может стать причиной апокалипсиса. Но вероятность данного события очень невысока.

На поверхности астероида запечатлен огромный валун. Его высота почти 52 метра и находится он на Южном полушарии Бенну. Повышенное внимание к камню не случайно, он может помешать запланированной высадке космического аппарата на поверхность астероида.

Кроме того, поверхность Бенну практически полностью усыпана мелкими и крупными валунами, найти подходящее место для посадки будет непросто, считают астрономы, пишет Ридус.

Ранее зонду удалось подойти почти вплотную к Бенну и сделать качественные снимки. Расстояние составило чуть более полутора километров от поверхности. Это лучший снимок Бенну, уверены астрономы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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