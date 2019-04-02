Тимошенко получила максимальное количество голосов в колонии, где отбывала срок

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-02T13:23:18+03:00

За Тимошенко в колонии Харькова отдали голоса более 40% избирателей Фото: REUTERS

За лидера партии «Батькивщина» в колонии Харькова отдали голоса более 40% избирателей

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За кандидата в президенты Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в Качановской колонии, где она ранее отбывала срок, проголосовали более 40% избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, за Тимошенко там проголосовали 110 человек (40,6%). На втором месте в харьковской колонии по количеству набранных голосов находится лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за которого проголосовали 68 человек (25,1% избирателей). На третьем месте - действующий президент Украины Петр Порошенко, его поддержали 20 избирателей (7,4%).

Тимошенко была арестована в 2011 году решением Печерского районного суда Киева за превышение своих полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году, она находилась в тюрьме до 2014 года.

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31 марта на Украине, как ранее писал сайт kp.ru, прошел первый тур выборов президента. По итогам подсчета голосов за пост главы государства во втором туре президентской гонки, который намечен на 21 апреля, будут бороться Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU