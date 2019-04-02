В Ингушетии 14 тысяч детей отдохнут в летних лагерях за счет бюджета

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-02T13:31:09+03:00

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Свыше 14 тысяч детей в Ингушетии отправятся на отдых за счет бюджета. Власти республики выделили на организацию летней оздоровительной кампании более 111 млн рублей. Принять школьников готовятся четыре лагеря на территории Ингушетии: «Аьрзи», «Нефтяник», лагерь имени Комарова и «Курорты Ингушетии» - в них летом отдохнут около 4 тысяч детей. Еще 10 тысяч проведут каникулы в лагерях дневного пребывания.

Кроме того, 513 ингушских детей за счет бюджета пройдут лечение в санаториях Кабардино-Балкарии, сообщил ИА «РЕГНУМ» заместитель министра труда, занятости и социального развития Адам Хашагульгов.

Подготовка к летнему сезону в республике уже идет полным ходом. В лагерях будут организованы 4 смены, каждая из которых продлится 21 день. Пребывание одного ребенка в стационарном лагере в течение смены обойдется примерно в 17000 рублей, в лагере дневного пребывания — 3570 рублей. В первую очередь путевками будут обеспечены дети-инвалиды, ребятишки из малоимущих и неполных семей.

В прошлом году из бюджета республики на отдых во время летних школьных каникул было также потрачено около 111 млн рублей. В лагерях отдохнули и оздоровились 14 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU