Нападение на Викторию Скрипаль и ее мужа попало на видео
Нападение на племянницу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Викторию попало на видео.
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел в понедельник, 1 января, в помещении одного из ярославских ТСЖ. Виктория и ее муж входят в правление этого товарищества, члены которого накануне переизбрали руководителя. Супруги пришли в офис к бывшему председателю, чтобы забрать все документы, однако мужчина набросился на них с кулаками.
"Когда у него уже аргументы закончились, он просто напал на моего мужа, в процессе драки я получила пинок сначала ногой в живот, а потом целенаправленно человек бил меня кулаком в лицо", - рассказала Скрипаль в интервью "Комсомолке".
Фото предоставлено пострадавшей Викторией Скрипаль
Виктория подчеркнула, что после инцидента ее супруга увезли со сломанным пальцем на скорой, а ей самой понадобилась медицинская помощь - нападавший разбил женщине губу. В ближайшее время пострадавшая сторона намерена написать заявление в правоохранительные органы. Результат тяжбы будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью.
Сайт телеканала "360" уточняет, что избивший Скрипаль мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к ней и заранее был уведомлен о необходимости передать все бумаги, печати и ключи от помещения новому председателю, однако он категорически отказался это делать.
Викторию Скрипаль избили в Ярославле. Видео предоставлено Викторией Скрипаль..
ИСТОЧНИК KP.RU