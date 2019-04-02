Нападение на Викторию Скрипаль и ее мужа попало на видео

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-02T13:38:37+03:00

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Нападение на племянницу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Викторию попало на видео.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел в понедельник, 1 января, в помещении одного из ярославских ТСЖ. Виктория и ее муж входят в правление этого товарищества, члены которого накануне переизбрали руководителя. Супруги пришли в офис к бывшему председателю, чтобы забрать все документы, однако мужчина набросился на них с кулаками.

"Когда у него уже аргументы закончились, он просто напал на моего мужа, в процессе драки я получила пинок сначала ногой в живот, а потом целенаправленно человек бил меня кулаком в лицо", - рассказала Скрипаль в интервью "Комсомолке".

Фото предоставлено пострадавшей Викторией Скрипаль

Виктория подчеркнула, что после инцидента ее супруга увезли со сломанным пальцем на скорой, а ей самой понадобилась медицинская помощь - нападавший разбил женщине губу. В ближайшее время пострадавшая сторона намерена написать заявление в правоохранительные органы. Результат тяжбы будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью.

Сайт телеканала "360" уточняет, что избивший Скрипаль мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к ней и заранее был уведомлен о необходимости передать все бумаги, печати и ключи от помещения новому председателю, однако он категорически отказался это делать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.kp.ru/video/embed/700690" frameborder="0"></iframe> Викторию Скрипаль избили в Ярославле. Видео предоставлено Викторией Скрипаль..

ИСТОЧНИК KP.RU