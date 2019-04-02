Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-02T13:38:34+03:00

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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не будет поддерживать во втором туре президентской гонки главу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов набрал максимальное количество голосов избирателей.

"Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной, - приводит ТАСС ее слова. - Они не могут остановить ни войны, ни беды".

Тимошенко также добавила, что считает итоги первого тура выборов президента сфальсифицированными, однако оспаривать их она не намерена. Политик объяснила это тем, что не верит в правосудие на Украине. «После реформы судебной системы президент ее приватизировал, и она работает так же фальшиво, как и выборы президента», - подчеркнула она. При этом, лидер «Батькивщины» призвала своих сторонников готовиться к выборам в парламент, которые пройдут осень текущего года.

31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. По итогам подсчета голосов победу в нем одержали Зеленский и Порошенко. Второй тур президентской гонки пройдет 21 апреля.

Политолог Александр Асафов: Зеленский - технический кандидат, призванный размыть голоса Тимошенко и обеспечить победу Порошенко 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700333" frameborder="0"></iframe> Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU