2019-04-02T13:38:34+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

Лидер «Батькивщины» отметила, что итоги первого тура выборов президента на Украине сфальсифицированы
Марина ВЕНЦОВА
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: EAST NEWS
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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не будет поддерживать во втором туре президентской гонки главу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов набрал максимальное количество голосов избирателей.

"Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной, - приводит ТАСС ее слова. - Они не могут остановить ни войны, ни беды".

Тимошенко также добавила, что считает итоги первого тура выборов президента сфальсифицированными, однако оспаривать их она не намерена. Политик объяснила это тем, что не верит в правосудие на Украине. «После реформы судебной системы президент ее приватизировал, и она работает так же фальшиво, как и выборы президента», - подчеркнула она. При этом, лидер «Батькивщины» призвала своих сторонников готовиться к выборам в парламент, которые пройдут осень текущего года.

31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. По итогам подсчета голосов победу в нем одержали Зеленский и Порошенко. Второй тур президентской гонки пройдет 21 апреля.

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Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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