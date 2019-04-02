Кремль: вопрос выделения Белоруссии кредита в $600 млн прорабатывается

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-02T13:52:56+03:00

В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии Фото: Архив "КП"

Такая возможность действительно обсуждается, но делать официальные заявления пока рано

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Россия действительно рассматривает возможность предоставления Белоруссии кредита на сумму 600 миллионов долларов, однако окончательное решение не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос постоянно находится на повестке дня встреч лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а потому затрагивался даже в ходе недавних переговоров в Сочи.

"Я не стал бы сейчас делать каких-то на этот счет официальных заявлений. Давайте дождемся соответствующего момента", - добавил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в свое время власти сделают необходимое заявление на этот счет, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что о намерении выделить Белоруссии кредит в 600 миллионов долларов ранее сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, все средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение ранее взятых у нашей страны займов. В настоящий момент проводятся все необходимые для подписания соглашения процедуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692117" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU